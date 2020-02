Pop Smoke, assassiné à 20 ans : 4 hommes masqués, un meurtre organisé

Le soir de son meurtre, Pop Smoke avait organisé une soirée dans la villa où il est mort. Le rappeur avait verrouillé la porte d'entrée, mais il n'avait pas activé l'alarme, une omission qui a permis aux malfrats d'entrer dans la maison. À l'instant où nous écrivons ces lignes, aucune arrestation n'a été faite.

Pop Smoke, de son vrai nom Bashar Barakah Jackson, a été déclaré mort à l'hôpital Cedars-Sinai, où une ambulance l'avait emmené en urgence.

Côté musique, le rappeur natif de Brooklyn et âgé de seulement 20 ans avait une brillante carrière devant lui. Il avait collaboré avec Nicki Minaj sur un remix de son tube Welcome To The Party, avec Travis Scott (Pop Smoke figure sur le projet Jackboys, des artistes du label Cactus Jack créé par Travis) et venait de sortir son deuxième album, Meet The Woo 2.