Liam Hemsworth construit une villa à deux pas de Miley Cyrus et Cody Simpson

Liam Hemsworth serait "en train de faire construire une nouvelle maison" juste à côté du domicile de son ancienne épouse, Miley Cyrus (et accessoirement de son nouveau petit ami, Cody Simpson), à Malibu, en Californie. D'après les informations de New Idea, l'acteur serait en train de poursuivre, seul, les rénovations de la maison qu'il partageait avec l'artiste quand ils étaient mariés. Cette maison, en partie brûlée lors des incendies de Californie de décembre 2018, se situe à deux pas du domicile de Miley Cyrus.

Avant de se marier en 2018, Miley et Liam ont chacun acheté des maisons voisines, mais ils vivaient ensemble dans une autre villa de l'acteur, bien plus spacieuse. Le comédien de 29 ans avait d'abord acheté une première demeure à Malibu, pour 6,8 millions de dollars en 2014. En février 2016, l'interprète d'Hannah Montana s'était offert un ranch à 2,5 millions de dollars, situé à quelques mètres de chez son ancien époux, avant de déménager une bonne fois pour toutes chez lui. C'est dans ces murs qu'ils s'étaient installés avec leurs animaux, tandis que la propriété de Miley est restée inoccupée pendant tout ce temps.

En novembre dernier, cette immense maison avait été en partie détruite par les flammes. Après plusieurs mois d'attente, en juillet, Miley et Liam avaient obtenu un permis de reconstruire. Ils avaient malheureusement annoncé leur divorce quelques jours après. L'acteur serait en train de faire des rénovations, seul, tout en cherchant un nouveau domicile en Australie, pour être au plus près de son frère Chris Hemsworth.

Il y a donc une possibilité pour que, d'ici à quelques mois, Liam Hemsworth se retrouve voisin de son ex, Miley Cyrus, qui a depuis emménagé dans son ranch avec son nouveau boyfriend, Cody Simpson. Peut-être l'acteur envisage-t-il même de s'y installer avec sa nouvelle copine, Maddison Brown ? On imagine déjà les regards gênés à la prochaine fête des voisins...