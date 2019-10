Liam Hemsworth recasé : il embrasse Maddison Brown en pleine rue !

On le croyait au bord du gouffre et en train de guetter les différentes frasques de son ex Miley Cyrus sur les réseaux mais il n'en est rien ! Liam Hemsworth (29 ans) est en couple et c'est officiel ! Aperçu par le site TMZ avec une belle blonde, le petit frère de Chris Hemsworth est recasé. La preuve ? Le couple s'est baladé main dans la main dans le quartier branché de West Village le 10 octobre 2019. Pour son rendez-vous romantique, l'acteur a choisi le restaurant italien Sant Ambroeus. D'autres photographies sur le site Daily Mail montrent l'acteur embrasser fougueusement sa nouvelle petite-amie. Pour faire craquer sa compagne (et peut-être aussi son ex Miley), l'homme se permet même de poser ses mains sur sa poitrine (et sur ses fesses). Alors, qui est cette mystérieuse inconnue ? Il s'agit de Maddison Brown.