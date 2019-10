Miley Cyrus tacle durement son ex Liam Hemsworth : "Les hommes sont maléfiques"

Les choses ne se sont pas si bien terminées que ça entre Miley Cyrus et Liam Hemsworth. La jeune chanteuse n'a d'ailleurs pas hésité à tirer à balle réelle sur son ex alors qu'elle était en live, sur Instagram, avec son nouveau boyfriend Cody Simpson le 20 octobre 2019. En lui déclarant sa flamme, elle s'est légèrement emportée vis-à-vis de son ex – en taclant au passage la pauvre Kaitlynn Carter qui n'avait rien demandé. "Il y a des hommes bien sur Terre les gars, n'abandonnez pas, a-t-elle expliqué. Vous n'avez pas besoin de devenir gay. Il y a aussi des gens bien avec des b*tes. Il suffit de les trouver. Je n'en ai rencontré qu'un seul jusqu'à présent... et il est en live avec moi." Mignon pour certains, moins pour d'autres.

Liam Hemsworth doit avoir les oreilles qui sifflent. Et comme si ça ne suffisait pas, Miley Cyrus en a rajouté une couche pour être sûre que son ex développe des acouphènes. "J'ai toujours pensé qu'il fallait que je sois gay, parce que les hommes sont maléfiques, a-t-elle poursuivi. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des hommes bien !" Après avoir dévoilé, en paix, qu'elle se séparait de son époux en août dernier, la belle Américaine avait effectivement connu une petite passade avec une jolie demoiselle... avant de se tourner à nouveau vers la gent masculine, et plus spécifiquement Cody Simpson. Une nouvelle idylle qui dure depuis environ deux semaines, mais qui va déjà à 100 à l'heure, le couple ayant déjà posé ensemble sur les réseaux sociaux, la main de l'une savamment disposée dans le slip de l'autre.

Passe à autre chose

Miley Cyrus avait d'abord évoqué sa rupture en chanson, en dévoilant le titre surprise Slide Away le 6 septembre 2019. "Passe à autre chose, nous n'avons plus 17 ans, entonnait-elle. Je ne suis plus la personne que j'étais.Tu dis que tout a changé et tu as raison. Nous sommes des adultes maintenant." La star d'Hannah Montana, née en 1992, avait rencontré Liam Hemsworth sur le tournage du film The Last Song en 2010. À l'époque, elle n'était effectivement qu'une adolescente.

Pansexuelle, oui ou non ?

Reviendrait-elle sur ses déclarations de 2016, dans lesquelles elle affirmait haut et fort qu'elle ne s'arrêtait pas au sexe de la personne dont elle tombait amoureuse ? "Toute ma vie, je n'ai pas compris mon propre genre, ma propre sexualité. J'ai toujours détesté le mot 'bisexuelle' parce qu'il m'enferme quand même dans une case, précisait-elle au magazine Elle. Je ne vois pas les gens en tant qu'hommes ou en tant que femmes... J'ai ouvert les yeux lorsque j'avais 10 ou 11 ans. Ma première relation, c'était avec une nana." Miley Cyrus est également la fondatrice de l'association Happy Hippie, qui vient en aide aux jeunes gens de la communauté LGBT. Pas sûr que les propos de son live Instagram fassent l'unanimité...