Miley Cyrus pose avec Cody Simpson, la main dans son slip, et affole Instagram

Un déjeuner autour d'un açaï bowl : voilà comment débute le si beau roman d'amour narrant l'histoire de Miley Cyrus et Cody Simpson. Ce jour-là, au début du mois d'octobre, les deux jeunes gens ne pensaient probablement pas écrire le début d'une déjà si belle histoire, s'embrassant passionnément à la vue de tous, dans ce restaurant de Los Angeles. Un premier date relayé internationalement, suivi d'une touchante relation naissante.

Hospitalisée d'urgence et opérée pour une amygdalite la semaine dernière, Miley Cyrus a eu comme traitement la douce voix du sexy chanteur australien, qui lui avait même écrit une chanson. Presque totalement remise de ce petit pépin de santé, la star d'Hannah Montana a passé une étape que beaucoup de couples se refusent pour des raisons évidentes : leur premier tatouage à deux. Mercredi 16 octobre 2019, les deux chanteurs ont dévoilé leurs nouveaux motifs sur les réseaux sociaux, réalisés par l'artiste new-yorkais Nico Bassill.

L'occasion pour Miley Cyrus et Cody Simpson de poser légèrement dénudés, enlacés. Sur une photo en noir et blanc où le chanteur pose torse nu, sa copine en profite pour glisser sa main dans son slip. Un cliché plutôt provocateur et sensuel qui a suscité l'étonnement (et l'amusement) des internautes. Nous pouvons ainsi lire des : "Excusez-moi mais quoi ?", "Cody, ta mère te suit sur Instagram", "Miley WTF ta main" ou encore "Liam a appelé", en section commentaires.