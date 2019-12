Liam Hemsworth : L'ex de Miley Cyrus présente une autre femme à ses parents...

Gabriella Brooks est mannequin, signée au sein des prestigieuses agences Storm Models et Next Models. Elle aussi a vécu une rupture amoureuse cette année. La jolie blonde était en couple avec le chanteur Matt Healy, membre du groupe de musique The 1975.

Au mois d'octobre, Liam Hemsworth (Hunger Games, The Last Song, Killerman...) avait commencé une histoire avec Maddison Brown. Le petit frère de Chris Hemsworth retrouvait ainsi l'amour, peu de temps après sa séparation d'avec la chanteuse et comédienne Miley Cyrus.