Liam Hemsworth : La rupture avec sa chérie Gabriella Brooks après 4 mois ?

Liam Hemsworth est-il de nouveau un coeur à prendre ? Ses fans le pensent et se basent sur... Instagram. Ils pensent que l'acteur de 30 ans, star des films Hunger Games, aurait rompu avec sa chérie Gabrielle Brooks après quelques mois d'amour.

Comme le rapportent plusieurs sites anglo-saxons, ce qui a mis la puce à l'oreille des fans de l'acteur, c'est donc le réseau social Instagram. Liam Hemsworth aurait unfollow sa compagne de 23 ans, qui aurait fait de même... Il n'en fallait pas plus pour comprendre que le jeune couple a rompu après seulement quatre petits mois de relation amoureuse. Pourtant, le beau Liam avait présenté Gabriella à ses parents. La première femme qu'il introduisait officiellement dans son clan après son divorce d'avec Miley Cyrus. Entre ces deux histoires, il avait aussi brièvement flirté avec Maddison Brown.

Jusqu'à peu, Liam Hemsworth et Gabriella Brooks faisaient toit commun le temps du confinement contre le coronavirus au domicile de l'acteur, situé sur Phillip Island en Australie, à l'est de Brisbane. Un petit coin de paradis largement épargné par la pandémie de Covid-19.

En février dernier, interrogé par le magazine Men's Health dans laquelle il révélait avoir été contraint d'abandonner son régime vegan, Liam Hemsworth avait aussi évoqué la pression des paparazzi et des tabloïds à cause de sa notoriété, amplifiée pendant sa relation chaotique avec la chanteuse et actrice américaine Miley Cyrus. Il déclarait alors : "La majorité des choses écrites à mon sujet sont complètement fausses. Il y a des moments pour dire les choses et d'autres où ce n'est même pas la peine. Ça serait juste porter plus d'attention là-dessus que nécessaire. C'est mieux de ne pas y penser et de laisser couler."