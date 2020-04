Liam Hemsworth hospitalisé et opéré : il abandonne le régime vegan

2020 n'est facile pour personne, pas même pour Liam Hemsworth. Dans une interview à Men's Health, dont il fait la couverture, l'acteur américain évoque son douloureux divorce de Miley Cyrus et révèle également avoir été opéré pour un calcul rénal. Un coup dur qu'il l'a mené à remettre en question son régime vegan.

"J'ai été vegan pendant presque quatre ans et puis, au mois de février de l'année dernière, je me suis senti léthargique. Puis j'ai eu un calcul rénal. C'était l'une des semaines les plus douloureuses de ma vie. J'assurais la promo de Isn't It Romantic. Mais je devais aller à l'hôpital pour mon opération", a-t-il confié au magazine américain, avant de développer.

"Une fois que votre calcul est retiré, vous avez 50% de chances d'en avoir un autre si vous gardez la même alimentation", poursuit Liam Hensworth, qui dit que son rein a développé ça à cause d'un excès d'oxalate. "On les trouve dans les légumes, dans les épinards, les amandes, les betteraves, les pommes de terre. Tous les matins, je mangeais cinq poignées d'épinards, avec du lait d'amande, puis du beurre d'amande et de la protéine vegan dans un smoothie. Je considérais que j'étais très sain. Donc j'ai dû complètement repenser ce que je mettais dans mon corps", détaille le petit ami de Maddison Brown.

Une année sous pression pour Liam Hemsworth. Depuis son divorce d'avec Miley Cyrus, l'obsession des tabloïds et de leurs paparazzi a été "très stressante". "La majorité des choses écrites à mon sujet sont complètement fausses. Il y a des moments pour dire les choses et d'autres quand ce n'est même pas la peine. Ça serait juste porter plus d'attention là-dessus. C'est mieux de ne pas y penser et le laisser disparaître", poursuit Liam Hemsworth, qui dit essayer de "profiter de la vie au maximum".