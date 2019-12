Miley Cyrus et Liam Hemsworth finalisent leur divorce "C'est un soulagement"

À Noël, ne dit-on pas que tous les rêves deviennent réalité ? Celui de Miley Cyrus et Liam Hemsworth vient d'être exaucé puisqu'ils seront bientôt officiellement divorcés selon TMZ. Une source proche de l'acteur de 29 ans a confié à E! News : "C'est un soulagement pour tous les deux de pouvoir se séparer légalement et de mettre tout ça derrière eux." Et de préciser que "ce n'était pas un divorce compliqué grâce à leur contrat de mariage, et tout a été géré par leurs avocats. Leurs revenus ont été tenus séparés depuis leur union, et ça a facilité les choses. Ils sont tous deux prêts à passer à autre chose et à terminer de régler tout ce qui pouvait rester en suspens. Ils sont heureux de refermer ce chapitre de leur vie".

Un divorce "éclair"

Quatre mois après leur rupture en août 2019, les deux ex-époux devraient être officiellement célibataires en mars 2020 (le divorce devenant effectif six mois après le dépôt du dossier). Selon TMZ, Miley et Liam s'étaient mis d'accord au moment de leur union (célébrée en décembre 2018) sur le fait qu'en cas de rupture, la chanteuse de 27 ans garderait tous leurs animaux de compagnie.

Après leur rencontre en 2009, Miley et Liam s'étaient fiancés en 2012. Ils s'étaient séparés une première fois mais s'étaient finalement laissé une seconde chance en 2015. Depuis la fin de son aventure avec son "amie" Kaitlynn Carter, Miley Cyrus est désormais en couple avec Cody Simpson. De son côté, Liam Hemsworth avait été aperçu en octobre 2019 avec l'actrice de la série Dynastie Maddison Brown. Une idylle de courte durée puisque, selon le Daily Mail, l'acteur serait désormais en couple avec le mannequin Gabriella Brooks (qu'il a même présentée à ses parents !)

Chargé et prêt à tirer !

Dans tous les cas, l'ex de Miley semble soulagé d'être bientôt divorcé de la chanteuse, à en croire sa dernière publication Instagram. Le 25 décembre 2019, il a publié une photographie où on l'aperçoit détendu et souriant, une bière à la main. En légende il écrit : "Chargé et prêt à tirer ! C'est parti pour les festivités !" Un divorce qui semble faire le plus grand bien à l'acteur du film Hunger Games ! De son côté, Miley savoure encore de doux instants tendrement lovée dans les bras de son chéri Cody comme témoigne son cliché posté sur Instagram le 25 décembre 2019.