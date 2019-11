Miley Cyrus : Brûlante avec Cody Simpson en corset et porte-jarretelles

Miley Cyrus est très fière de son nouveau petit ami, Cody Simpson, et ça se voit ! Et quand elle aime, Miley n'est pas le genre à écrire de tendres déclarations d'amour... Non, la chanteuse préfère poster des photos et vidéos très sensuelles (et parfois vulgaires).

Depuis l'officialisation de son couple avec Cody Simpson, Miley Cyrus ne cesse d'afficher le désir que suscite chez elle son nouveau petit ami. Vidéos sexy (avec main dans le slip), déclarations passionnées, bisous plus ou moins glamour, la chanteuse de 26 ans semble très éprise du jeune Australien âgé de 22 ans. Pour Halloween, elle a déguisé son homme en Billy Idol, star des années 80. De son côté, l'ex-femme de Liam Hemsworth a incarné Perri Lister. Le couple a posté de très (trop ?) nombreuses photos de ses déguisements frôlant parfois le too much. Après avoir embrassé à plein bouche son chéri, Miley pose avec lui simplement vêtue d'un corset et en porte-jarretelles noir. Une passion qui commence à agacer les fans de la chanteuse, lesquels pensent qu'elle en fait trop et que son idylle avec Cody serait fake. D'autres pensent que ses photos avec Cody sont postées uniquement dans le but d'agacer son ex-mari Liam Hemsworth. Détrompez-vous. Selon le magazine People, Miley aurait présenté Cody à sa mère le jour suivant, soit le 1er novembre. Un signe que leur relation est sérieuse ? Pas si sûr pour autant...

Sa romance avec Cody est entièrement destinée à l'énerver Selon Radar Online, Miley aurait très mal réagi après avoir découvert que Liam était en couple avec Maddison Brown. L'interprète de Wrecking Ball aurait également envoyé des textos à son ancien époux. "Elle l'appelait quand elle était ivre pendant quelque temps, mais maintenant elle en est réduite à essayer d'attirer son attention sur les réseaux sociaux. Sa romance avec Cody est entièrement destinée à l'énerver et à une époque, cela aurait fonctionné, car Liam est quelqu'un de bien et il l'aimait. Mais maintenant, il ne veut plus en entendre parler même en tant qu'amie et cela rend Miley folle." Alors, Cody ne serait-il qu'un toy boy pour Miley ?

J'ai seulement 22 ans Pour sa part, Cody semble bien s'amuser avec Miley mais ne semble pas prêt à s'engager pour autant. Interviewé dans l'émission The Kyle and Jackie O Show, il a été interrogé sur son désir d'enfants avec Miley. Très surpris (et effrayé) par la question, il a répondu : "Il est beaucoup trop tôt pour en parler. J'ai seulement 22 ans j'imagine avoir des enfants dans dix ans, pas avant." Au moins, c'est clair !

