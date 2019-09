Miley Cyrus et Kailtynn Carter : Duo assorti et très tactile...

Miley Cyrus (26 ans) et Kaitlynn Carter (31 ans) sont en couple et ne s'en cachent pas ! Le 14 septembre 2019, les deux jeunes femmes sont apparues main dans la main, enlacées lors d'une petite promenade à Los Angeles. A peine séparée de Liam Hemswoth, l'interprète de Wrecking Ball s'était fait prendre la main dans le sac (ou plutôt la langue dans la bouche) de sa bonne "amie" Kaitlynn lors d'une escapade en bateau sur le lac de Côme.Liam Hemsworth mais aussi Brody Jenner (ex-mari de Kaitlynn) l'avaient eu carrément mauvaise à l'époque. Et on peut les comprendre.

Sauf que depuis, tout a changé. Désormais le fils de Bruce Jenner est re-casé. Et pour remonter la pente, l'homme de 36 ans n'a pas choisi n'importe qui. Blonde, mannequin, ultra canon et âgée de seulement 22 ans, sa nouvelle chérie s'appelle Josie Canseco. Pour la première fois, le couple a posté des photos en amoureux sur leurs comptes Instagram respectifs. Au programme ? Une balade romantique à cheval dans la campagne et un tendre bisou dans la montagne.