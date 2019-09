Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana Del Rey, anges torrides pour Elizabeth Banks

La planète pop vient de connaître un séisme de magnitude 175, ce vendredi 13 septembre 2019. Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana Del Rey ont réuni leur force de frappe dans une seule et même chanson intitulée Don't Call Me Angel. Et pour cause : leur prestation vocale ira vibrer tout droit dans les salles obscures dès la sortie du remake de Charlie et ses drôles de dames, alias Charlie's Angels (le 4 décembre 2019 en France).

Ce long métrage, signé Elizabeth Banks, soufflera également un vent de nouveauté du côté du casting. Exit Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore (et dieu sait qu'on les regrettera) : les agents spéciaux en combi de cuir seront désormais incarnées par Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska. Plus aucune trace de Bill Murray non plus. L'acteur avait déjà été remplacé, dans le rôle de Bosley, par Bernie Mac en 2003 dans le second volet de cette génération. C'est désormais la réalisatrice qui jouera le lien entre le grand patron et ses drôles de dames !

Sans vraie grande surprise, Ariana Grande s'impose en leader du titre Don't Call Me Angel – qui a d'ailleurs été dévoilé sur sa chaîne YouTube –, suivie de près par Miley Cyrus. Quant à Lana Del Rey, elle vient imposer un brin de classe et de sensualité lors d'un court passage situé vers la fin du titre. "La chanson est vraiment mignonne, expliquait la diva californienne à 104.3 MYfm, en promotion de son nouvel album Norman F*cking Rockwell. La première fois que je l'ai entendue, évidemment, je n'en faisais pas partie. Il y avait seulement Ariana. Ils m'ont demandé d'écrire quelque chose, une sorte de bridge, puis de chanter quelques mots en même temps qu'elle. Et puis Miley est entrée dans la course."