Miley Cyrus in love de Cody Simpson, Liam Hemsworth très musclé loin de son ex

Mais où est passé Cody Simpson ? Sur son compte Instagram, Miley Cyrus ne donne plus tellement de nouvelles de son cher et tendre depuis le mois de novembre... et pourtant ! Le 16 janvier 2020, les amoureux ont été aperçus ensemble, en train d'échanger de langoureux baisers dans le parking de l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. Pas l'endroit le plus romantique de la planète Hollywood, vous direz-vous. Mais quelques jours après, les deux tourtereaux ont enfourché une deux roues vintage pour s'offrir un tête-à-tête au restaurant, aux yeux de tous. Ouf.

On aurait pu croire que Cody Simpson avait pris peur. Questionné à propos d'un éventuel projet de famille, le jeune chanteur australien avait pris la mouche, expliquant qu'il était "beaucoup trop tôt" pour qu'il songe à un tel engagement. "J'ai seulement 22 ans, s'était-il écrié dans l'émission The Kyle and Jackie O Show. J'imagine avoir des enfants dans dix ans, pas avant." Il faut dire que Miley Cyrus lui a mis le grappin dessus au mois d'octobre 2019. Un peu rapide pour se prononcer...

De son côté, Liam Hemsworth, ancien époux de Miley Cyrus, n'a pas l'air de mal prendre la chose. Il a retrouvé l'amour auprès d'une certaine Gabriella Brooks, une jeune modèle qu'il a même présenté à ses parents. On l'a même vu, le 31 janvier 2020, sortir en pleine forme – et tout en muscles ! – de son entraînement sportif. Et il a tous les droits de roucouler loin de son ex. Selon les informations de TMZ et d'E! News, leur divorce aurait été finalisé à la vitesse de l'éclair, quatre mois seulement après que les papiers aient été remplis.

Ils sont heureux de refermer ce chapitre de leur vie

"Ce n'était pas compliqué grâce à leur contrat de mariage, et tout a été géré par leurs avocats, explique une source. Leurs revenus ont été tenus séparés depuis leur union, et ça a facilité les choses. Ils sont tous deux prêts à passer à autre chose. Ils sont heureux de refermer ce chapitre de leur vie." Miley Cyrus, qui a eu le droit de garder tous les animaux de compagnie, a même célébré la fin de cette histoire en s'offrant un nouveau tatouage : le mot Freedom – "Liberté" – inscrit sur les phalanges de sa main droite. Au suivant !