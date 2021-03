Elsa Pataky : Musclée et transformée pour son prochain film, elle se dévoile

Bientôt, Elsa Pataky n'aura rien à envier à son mari Chris Hemsworth ! Elle se muscle pour les besoins de son prochain film, justement produit par le super-héros de la saga Avengers. En petit tee-shirt et culotte, l'actrice montre les premiers résultats de ses efforts.

Elsa Pataky est la star du nouveau numéro de magazine Women's Health Australia. Elle pose en petit top noir, bas de bikini et baskets en couverture et se prête à l'exercice de l'interview. La bombe de 44 ans a notamment évoqué sa venue à Sydney, en Australie, pour le tournage du film Interceptor. Elsa y interprètera le personnage principal, un lieutenant de l'armée expérimenté et chargé d'intercepter seize missiles nucléaires lancés sur les États-Unis et de stopper une attaque simultanée sur son poste d'interception de missiles à distance.

"Je dois vraiment me muscler pour ce rôle, un gros changement dans mon corps. Je savais que je devais commencer à travailler avec des poids lourds pour ça", a-t-elle expliqué à l'édition australienne de Women's Health. Des poids, mais pas que ! Elsa Pataky fait également de la natation, elle grimpe à la corde, fait des burpees, du déplacement et de l'accélération.

"C'est un mélange de tout qui aide vraiment, et mon corps a commencé à beaucoup changer en seulement 4 semaines", ajoute la comédienne. Elle révèle le contenu de ses séances de sport sur Instagram.