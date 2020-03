Michaël Youn s'excuse auprès de son ex Juliette Arnaud : sa réponse cash

C'est une émission très attendue qui a été diffusée pour la première fois sur M6, jeudi 19 mars 2020. Michaël Youn était de retour sur la chaîne pour le plus grand plaisir du public. Après avoir animé le Morning Live (l'émission qui réveille tes... voisinnnns) entre 2000 et 2002, il était aux commandes du Morning Night, une émission qui a été tournée avant la période de confinement, ainsi ses acolytes Vincent Desagnat, Benjamin Morgaine et lui l'ont expliqué en début de programme. Toujours aussi survolté, le trio a offert de nouveaux grands moments au public. Le compagnon d'Isabelle Funaro en a aussi profité pour présenter quelques excuses.

"Je voudrais commencer par m'excuser. Je voudrais m'excuser pour tout le mal que j'ai pu faire. J'ai même envie de dire pour tout le mal qu'on a pu faire. Maintenant, on est des adultes responsables, on est tous des pères de famille. On a tous mué, on n'est plus des gamins. Et donc j'ai pensé à tous les gens qu'on avait réveillés, embêtés avec ce mégaphone, c'était pas toujours gentil... Alors j'ai voulu leur demander pardon. Vingt ans après, mieux vaut tard que jamais. Quoique... Jamais, parfois c'est bien", a-t-il déclaré en début d'émission avec des ailes d'ange sur le dos, après avoir présenté ses invités. Les téléspectateurs ont ensuite découvert des images au cours desquelles il présentait ses excuses dans la laverie où il s'était déshabillé, toujours avec un mégaphone.

Michaël Youn est même retourné voir son ancienne compagne Julienne Arnaud (ils ont été ensemble entre 1998 et 2004) qu'il avait réveillée avec son objet mythique. À l'époque, l'actrice était furieuse. Et quand son ancien petit ami est venu la voir en hurlant dans son mégaphone qu'il était désolé, alors qu'elle sortait de chez elle, elle semblait toujours autant en colère. "T'as pas des gens à faire chier avec qui t'es marié ?", lui a-t-elle lancé au papa de Seven (8 ans) et Stellar (8 mois).