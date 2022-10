Pascal Obispo et Isabelle Funaro : Rare photo et déclaration à leur fils Sean, beau gosse de 22 ans et sosie de son papa !

Ils n'ont naturellement pas oublié leur progéniture. En ce mardi 11 octobre, Pascal Obispo et Isabelle Funaro n'ont pas manqué d'adresser un joli message à leur fils Sean Obispo, qui fête ce jour ses 22 ans. Un chiffre important dans sa jeune vie et qui a valu à ce dernier un message amusant de son célèbre papa. "22 ! V'la l'anniversaire de Mr Sean "BLOO" Obispo, a écrit le chanteur sur son compte Instagram. Mon fils que j aime." Un message suivi de coeurs, et bien sûr accompagné d'une photo de Sean, enfant. "Écoutez sur Obispo All Access la nouveauté "Millesimu" (duo avec le groupe de chant polyphonique corse, I Campagnoli)", a ajouté l'ancien coach de The Voice. Car son tube Millésime, sorti en 2000, était une touchante déclaration à son fils.

Mais s'il a dévoilé le minois de son fils lorsqu'il était plus jeune, on a pu compter sur la non moins célèbre maman de Sean pour poster une photo de lui plus actuelle. Sur Instagram, en story, Isabelle Funaro a ainsi partagé une photo de lui de profil, posant sous une casquette et visiblement, il ressemble toujours énormément à son père. Et bien sûr, celle qui a refait sa vie avec Michaël Youn, papa de sa petite Seven, 11 ans, et de leur petit Stellar, né en juillet 2020, a écrit quelques mots pour son aîné. "Happy birthday my love Sean Obispo", a noté l'actrice. Si ses parents sont séparés depuis quelques années, Sean Obispo ne manque visiblement pas d'amour de la part de ces derniers. Laura Smet, Jean Roch, Julie Obispo – dont le musicien se serait visiblement séparé depuis –, ou encore Nikos Aliagas, tous ont commenté la publication de Pascal Obispo, sous le charme de ce message de papa fier.