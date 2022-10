Sean Obispo : La sublime ex du fils de Pascal Obispo, très proche d'une autre célèbre "fille de"

Vacances à Saint Barthélémy entre amies

Les deux superbes blondes passent visiblement beaucoup de temps ensemble puisqu'elles se sont même offert de belles vacances du côté de Saint-Barthélémy en mai dernier. L'occasion pour Sasha Nikolic de promouvoir avec l'aide de Tohsca sa marque de maillot de bain lors d'un shooting photo particulièrement réussi. À seulement 17 ans, la jeune fille est déjà très populaire sur Instagram avec plus de 42 000 abonnés et elle a déjà lancé sa propre marque Sasha's Bikinis. Forcément affectée par la mort brutale de son père en 2009, Sasha Nikolic n'hésite pas à rendre hommage à l'ancien chanteur et acteur et elle s'est récemment fait un tatouage en sa mémoire.