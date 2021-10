Pascal Obispo, papa ému : son fils Sean a déjà 21 ans !

C'est fou comme le temps passe. Et s'il a tendance à oublier le grand sablier, Pascal Obispo a simplement besoin de jeter un coup d'oeil à son fils pour réaliser que le calendrier défile à toute vitesse. Le 11 octobre 2021, le jeune homme fêtait son anniversaire, provoquant émotion et fierté chez son papa. Sur son compte Instagram, l'artiste de 56 ans a donc partagé une photographie capturée il y a des années, cette époque où il avait encore une petite mèche de cheveux qui pendait à l'arrière du crâne, et où il profitait d'un joli moment en famille sur la plage.

Sean, tu es le soleil de ma vie

La team Obispo était dans la place ce jour-là, sur le sable chaud, puisque père et fils portaient un maillot de football floqué à leur nom, agrémenté du nombre 33. "21 ans, écrit le chanteur en légende. Sean, tu es le soleil de ma vie. Joyeux anniversaire." Si on n'aperçoit jamais vraiment le jeune homme, ou seulement en partie sur les réseaux sociaux, on l'a presque tous vu naître. On a chanté, en tout cas, quand il a ouvert ses yeux pour la première fois puisque papa avait écrit le sublime titre Millésime en son honneur en 2002.