Pascal Obispo : Son fils Sean a déjà fait craquer deux jolies blondes

Il devrait y avoir une belle soirée pour les téléspectateurs ce soir sur France 3. La chaîne propose La boîte à secrets, une émission présentée par Faustine Bollaert et dans laquelle on retrouvera plusieurs stars de la chanson française. Aux côtés de Natasha St-Pier et Pierre Perret, Pascal Obispo fera partie des invités de marque de cette émission musicale. Lors de cette soirée, qui s'annonce riche en émotion, le chanteur de 56 ans évoquera peut-être son fils, Sean.

Le jeune homme de 20 ans est le fils d'Isabelle Funaro et de l'interprète de Lucie et s'il ressemble beaucoup à son père, il a également hérité des talents de séducteur du mari de Julie. Le fils de Pascal Obispo a déjà vécu une belle romance en 2018 lorsqu'il n'avait alors que 17 ans et c'est sa mère qui a vendu la mèche à l'époque. Sur son compte Instagram, elle a publié une photo de son fils et d'une jolie blonde en train de s'embrasser, avec le commentaire "Love is real". Et ce n'était pas n'importe quelle conquête puisqu'il s'agit de Yasmine Fraioli, qui n'est autre que la fille de l'animatrice Justine Fraioli !