La Boîte à secrets : Pascal Obispo en larmes, Natasha St-Pier surprise... Soirée riche en émotions

"On a tous des secrets que l'on garde enfouis au plus profond de nous. Qu'on a pris soin de ranger dans une boîte dont nous seul avons la clé. Des secrets tellement forts, surprenants ou émouvants qu'on a envie de les partager.

Et si, le temps d'une soirée, on ouvrait la boîte de trois artistes afin de découvrir leurs secrets ?", telle est la présentation de La Boîte à secrets. La célèbre émission présentée par Faustine Bollaert fait son grand retour pour un neuvième numéro de jeudi 9 septembre sur France 3.

Pour l'occasion, l'amoureuse de Maxime Chattam reçoit trois grands noms de la chanson française : Natasha St-Pier, Pascal Obispo et Pierre Perret. Au programme, du rire, des larmes, de l'amour et surtout de l'émotion. Sur un premier extrait de ce nouveau numéro de La Boîte à secrets, partagé sur Twitter par la chaîne, Natasha St-Pier apparaît très surprise, Pierre Perret se montre rieur et Pascal Obispo très touché. En effet, l'interprète du tube Lucie fond même en larmes sur le plateau.