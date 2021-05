Faustine Bollaert : Son aide précieuse à Maxime Chattam pour ses romans

Faustine Bollaert brille sur France Télévisions. La présentatrice de 42 ans cartonne chaque jour de la semaine avec Ca commence aujourd'hui, sur France 2. Et elle connaît tout autant de succès avec La Boîte à secrets, sur France 3. A la maison, elle ne chôme également pas puisqu'elle aide son mari Maxime Chattam. Un sujet sur lequel elle s'est exprimée auprès de Télé 7 Jours.

Son cher et tendre Maxime Chattam est un romancier qui a tout autant de succès que son épouse. Ses romans policiers s'arrachent et on peut dire que Faustine Bollaert y est un peu pour quelque chose. Interrogée par Télé 7 ours, la belle brune a confirmé qu'elle l'assistait pour un sujet particulier : "L'aider est un bien grand mot. Franchement, il n'a pas besoin de moi. Je garde simplement un oeil sur ses scènes d'amour. Je m'y sens plus utile que sur les scènes de crime ou d'autopsie."

Les lecteurs de Maxime Chattam ne manqueront donc pas de penser à Faustine Bollaert lors des scènes d'amour quand ils dévoreront ses oeuvres. Et ils pourraient bien également se plonger dans un livre de la maman d'Abbie (7 ans) et Peter (5 ans). "J'ai commencé un ouvrage intime et personnel. J'écoute beaucoup d'histoires de vie. Quand je suis à la maison, j'ai du mal à 'm'accoucher moi-même, j'ai besoin d'une pause. Mais j'essaye de m'y atteler. Je n'en suis qu'au début. C'est une question de bons moments", a-t-elle expliqué. Une excellente nouvelle pour ses fans qui devraient, une fois de plus, être au rendez-vous pour découvrir son nouveau projet. En attendant, ils pourront découvrir le nouveau magazine, baptisé Entre Nous, qu'elle sortira le mois prochain.

Pour rappel, c'est dans les locaux d'Europe 1 que Maxime Chattam et Faustine Bollaert se sont rencontrés pour la première fois. Elle devait l'interviewer dans le cadre de son émission Et si c'était ça le bonheur ? (qu'elle a présentée de 2008 à 2011) et ça a été le coup de foudre. Ce n'est que plus tard qu'ils se sont mis en couple et depuis, ils ne se quittent plus.

L'intégralité de l'interview de Faustine Bollaert est à découvrir dans le magazine Télé 7 Jours du 17 mai 2021.