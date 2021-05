Faustine Bollaert lance son magazine : premiers détails sur ce projet qui lui est apparu comme "une évidence"

Faustine Bollaert a succombé à la nouvelle tendance. Après Sophie Davant (S, le magazine de Sophie), Michel Cymes (Dr Good !), Stéphane Bern (Mission Patrimoine) ou encore Stéphane Plaza (Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza), l'animatrice chouchou des Français lance son magazine. Intitulé Entre Nous, il s'agira d'un magazine féminin édité par le groupe Reworld Media. Dans un communiqué officiel, il est indiqué qu'Entre Nous "a l'ambition d'accompagner les femmes au travers d'expériences de vie, de conseils/avis d'experts et de multiples thématiques (bien-être, nutrition, voyages, culture,...)".

Faustine Bollaert en est la directrice éditoriale pour proposer un contenu "inspirant et positif". "Cette association est la garantie de toucher un nouveau public féminin en quête de lien et d'émotion grâce à la personnalité et l'écoute bienveillante de Faustine Bollaert", lit-on dans le communiqué également.

"Je me réjouis de cette nouvelle aventure qui m'est apparue comme une évidence, un prolongement de mes émissions qui me permet également de revenir à ce qui m'a animé au début de ma carrière, le journalisme de presse écrite", a de son côté déclaré Faustine Bollaert. Un premier numéro devrait voir le jour dans les kiosques dès le mois de juin prochain. Reworld Media a d'ores et déjà prévu de mettre en vente 200 000 exemplaires.

La jolie brune de 42 ans continue donc de se faire une place de choix sur la scène publique. Elle continuera bien sûr en parallèle d'animer ses émissions à succès pour France Télévisions, Ça commence aujourd'hui et La Boîte à secrets.