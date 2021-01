Sophie Davant : Sa fille Valentine parfois associée à elle, sa réaction dévoilée

Le 13 janvier 2021, Sophie Davant était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous, sur France 5. Et elle n'a pas manqué d'évoquer sa fille Valentine (25 ans, née de son ancienne union avec Pierre Sled).

En novembre dernier, Sophie Davant a lancé son magazine S, le magazine de Sophie Davant. Et pour son dernier numéro, la belle blonde de 57 ans a posé au côté de sa fille Valentine. La jeune femme lui a également accordé une interview. Et l'une des chroniqueuses sur le plateau précise qu'elle a dit qu'à l'adolescence, ça pouvait être "un peu lourd parfois d'avoir des parents connus", mais qu'aujourd'hui ça va mieux. "Elle résume avec humour : 'rien ne me fait plus plaisir que quand on me dit : 'Je ne sais pas qui est ta mère.'"

Invitée à réagir, Sophie Davant a confié : "C'est marrant, tous les gens de mon entourage me disent ça. Mon père disait la même chose. (...) Ca a été difficile de la convaincre parce que c'était engageant pour elle de poser en couverture et que ce n'est pas forcément ce qu'elle recherche. Mais elle lance un blog de cuisine, elle a très envie de se lancer dans cet univers des médias, se cherchant encore un peu. Je trouvais que c'était une belle manière de la mettre en lumière. Et je suis fière d'elle."

En novembre dernier, Sophie Davant avait déjà mis sa fille en avant pour dévoiler son projet culinaire. "Ma fille... Non seulement elle est canon, mais en plus elle cuisine très très bien. Elle adore ça. Allez voir son site", avait écrit la présentatrice d'Affaire conclue en ne manquant pas de partager le compte de la soeur de Nicolas (27 ans). En se rendant dessus, les internaute pouvait découvrir qu'en parallèle de son activité professionnelle (elle travaille dans la production télévisée), Valentine proposait des recettes.