Sophie Davant encore amoureuse de Pierre Sled pendant leur divorce : "C'était douloureux..."

Sur France 2 , Affaire conclue cartonne à tel point que ce lundi 21 décembre 2020, Sophie Davant présente un prime spécial avec des invités de marque et leurs objets de valeur. Une soirée à l'ambiance festive de Noël, fête que l'animatrice passera certainement avec ses enfants Nicolas (27 ans) et Valentine (25 ans) mais pas avec leur papa Pierre Sled dont elle est séparée. Retour sur leur belle histoire d'amour.

Tout a commencé il y a presque trente ans pour le couple. Ils sont tous les deux journalistes et animateurs, et tout va très vite. Un mariage, deux enfants... et la rupture. C'est en 2012 que Sophie Davant et Pierre Sled se séparent. En janvier 2020, l'animatrice de France 2 s'est confiée sur ce divorce compliqué, d'autant plus qu'elle a quitté Pierre Sled alors qu'elle l'aimait encore. "En 2012, au moment où mon mari et moi avons fait le choix de nous séparer, j'étais amoureuse. J'ai vécu cette histoire. Elle ne s'est pas passée comme je l'espérais. J'ai connu des moments assez difficiles. C'était douloureux", confiait-elle à Jours de France.

Pierre Sled "remarié et heureux", Sophie Davant "grande amoureuse"

Depuis, tout s'est arrangé. Pierre Sled et Sophie Davant ne se sont pas remis ensemble, mais ils ont appris à s'apprécier autrement que comme époux. "Notre histoire continue, différemment. Nous sommes toujours très proches. L'amour s'est transformé. Il s'est remarié, il est heureux. Le socle familial a persisté", s'enthousiasmait-elle, toujours auprès de nos confrères des Jours de France.

Pierre Sled a refait sa vie. En juin 2018 , il a épousé à Rome Barbara Ricevuto, belle italienne spécialisée en conseil et communication. De son côté, Sophie Davant a pendant longtemps entretenu le flou quant à sa vie amoureuse. Puis en juillet dernier, auprès de nos confrères de Nous Deux, l'animatrice de 57 ans, célibataire, se décrivait comme "une grande amoureuse" mais se disait pas prête pour une relation au sens strict du terme. "J'aime aussi ma liberté. En vieillissant, on ne reproduit pas forcément les mêmes schémas amoureux, déclarait-elle. Je n'ai pas forcément envie d'une vie de couple, d'un partage au quotidien comme j'ai pu avoir avec mon mari et mes enfants. J'ai une approche différente."

Ce lundi 21 décembre 2020, dès 21h05, Sophie Davant prend les commandes d'Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre. Une soirée dans le décor féérique du Musée des arts forains et à laquelle de célèbres vendeurs participent à l'instar de l'ex-Miss France Malika Ménard, la navigatrice Maud Fontenoy ou encore l'écrivain Bernard Werber. "Les enchères vont s'envoler très haut !", promet Sophie Davant dans les colonnes du Parisien.