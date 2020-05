Sophie Davant en couple ? Confidences sur sa "perle rare"

C'est dans sa maison de Normandie que Sophie Davant est confinée. Ses enfants Nicolas (26 ans) et Valentine (24 ans) sont avec leur père Pierre Sled, c'est donc seule qu'elle a passé ces deux derniers mois. La présentatrice de 56 ans en profite pour travailler sur un ouvrage encore secret et pour se retrouver. Une solitude qui lui a permis d'être encore mieux avec elle-même comme elle l'a confié à Gala. Elle s'est aussi épanchée sur un sujet qui fait battre le coeur de nombreuses personnes : l'amour.

"J'ai été mariée pendant vingt-trois ans, donc j'ai eu une expérience du couple. Le père de mes enfants et moi avons eu l'intelligence de nous séparer avant de nous insupporter. Ensuite, j'ai fait des choix personnels qui privilégiaient la liberté, le célibat. Je sais aujourd'hui qu'avant de chercher à être bien à deux, il faut être en harmonie avec soi-même", a tout d'abord confié Sophie Davant. Et de préciser qu'aujourd'hui, en amour, elle sait ce qu'elle veut, mais également ce qu'elle ne veut plus. "Lors des premières expériences, on attend de l'autre qu'il vienne réparer des manques, qu'il puisse résoudre ses problèmes alors qu'on ne devrait pas. C'est un travers dont je me suis débarrassée", a-t-elle déclaré.

Aujourd'hui, l'animatrice d'Affaire conclue souhaite être au côté d'un homme qu'elle peut admirer, "brillant, intelligent, humble, drôle avec de l'humour, généreux matériellement, dans le partage et la curiosité de l'autre". Il faut aussi qu'il ait un bon rythme de vie et qu'il aime voyager. "Si en plus, il aime la mer et faire du bateau, je suis comblée", a-t-elle ajouté. Si elle a été bavarde au moment de détailler son homme idéal, Sophie Davant n'a pas précisé si elle avait trouvé la "perle rare". "Qui vous dit que je ne l'ai pas déjà trouvée ?", a-t-elle simplement déclaré.

L'intégralité de l'interview de Sophie Davant est à retrouver dans le magazine Gala du 7 mai 2020.