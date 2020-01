Sophie Davant divorcée de Pierre Sled : un moment "douloureux", "difficile"

Si vous suivez Sophie Davant dans les diverses émissions qu'elle présente, vous n'êtes pas sans savoir qu'un jeu de séduction plane régulièrement autour de l'animatrice. Sur France 2, certains célibataires n'hésitent pas à lui rendre visite en espérant conclure une affaire bien différente de celle qui était au programme en salle d'enchères. Il faut dire que, depuis son histoire d'amour avec Pierre Sled, le père de ses deux grands enfants, puis celle avec le romancier français Erik Orsenna, personne ne semble avoir toqué à sa porte.

J'ai connu des moments assez difficiles

Célibataire, peut-être, forte, indépendante, équilibrée, toujours. "Notre histoire continue, différemment, confie-t-elle à propos de son ex-mari au magazine Jours de France. Nous sommes toujours très proches. L'amour s'est transformé. Il s'est remarié, il est heureux. Le socle familial a persisté." Avant de mettre fin à leur idylle, Sophie Davant et Pierre Sled ont eu un fils, Nicolas (26 ans) et une fille, Valentine (24 ans). Pour le bien du clan, la présentatrice a dû ravaler ses larmes. Car la rupture n'a pas été si facile que ça à digérer. "En 2012, au moment où mon mari et moi avons fait le choix de nous séparer, j'étais amoureuse, se souvient-elle. J'ai vécu cette histoire. Elle ne s'est pas passée comme je l'espérais. J'ai connu des moments assez difficiles. C'était douloureux."

Sophie Davant, célibataire et épanouie

Leur relation n'est plus la même, elle n'en reste pas moins belle. En 2015, alors que Michel Drucker consacrait l'un des numéros de Vivement Dimanche à Sophie Davant, Pierre Sled n'avait pas hésité une seconde à se joindre à l'aventure. Le journaliste s'est marié à Barbara Ricevuto en 2018 et vit désormais en Italie. Quant à l'héroïne de France 2, si elle évoque souvent l'amour, elle a surtout compris qu'elle "pouvait être heureuse en étant seule". Et elle a bien raison...

Retrouvez l'interview intégrale de Sophie Davant dans le magazine Jours de France, numéro 27, du 7 janvier 2020.