Sophie Davant : Rare photo avec sa fille Valentine depuis les pistes

Lundi 6 janvier 2020, Sophie Davant a décidé de s'accorder quelques précieux instants sur les pistes. Partie en Savoie avec sa fille Valentine, la pétillante présentatrice d'Affaire conclue (France 2) a pu faire un peu d'exercice en se lançant dans une grande randonnée. C'est à cette occasion qu'elle a capturé une bien jolie photo avec sa cadette de 23 ans.

On y voit mère et fille, lunettes de soleil et chevelures blondes, poser côte à côte face aux montagnes, en tenue de ski. "Mère et fille à 2850 m au sommet du mont valaisan", écrit simplement Sophie Davant en légende du cliché, déjà plébiscité par plus de 5 000 fans.