La Lettre - Marc Lavoine : Touchant, sa grosse émotion...

Un peu de douceur à la télévision. Samedi 16 novembre 2019, France 2 proposait sa toute nouvelle émission : La Lettre, présentée par la pétillante Sophie Davant. Un programme au concept simple : des anonymes ont la chance de rencontrer leurs idoles. De jolies surprises et surtout beaucoup d'émotion, comme on a pu le voir avec le passage de Marc Lavoine.

Le chanteur français avait organisé une tendre surprise à Corinne, une bénévole de la SPA. D'abord les yeux bandés, elle voit avec étonnement qu'une chorale habillée en blanc se tient devant elle. Les premières notes de Elle a les yeux revolver retentissent. "C'est mon chanteur préféré", se réjouit-elle, avant de le voir surgir entre les choristes.

Immédiatement, Corinne fait un bond en arrière, les larmes aux yeux. Tétanisée, tremblante, c'est finalement Marc Lavoine qui avance vers elle pour lui faire un câlin, tout en continuant de chanter. Un grand moment d'émotion qui a ravi le chanteur, mais surtout sa fan. "C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Marc Lavoine c'est mon idole, je ne peux rien dire d'autre. Je suis la plus heureuse, aujourd'hui le temps s'arrête", s'est-elle émerveillée après-coup, face caméra, la voix toujours remplie d'émotion. Corinne a ensuite pu faire durer le plaisir encore plus longtemps, puisqu'elle était invitée à assister aux répétitions privées de l'artiste.

La candeur diffusée par La Lettre (avec les participations de Jenifer ou encore Bigflo & Oli) a rassemblé 2,34 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 12,5% sur les 4 ans et plus, d'après Médiamétrie. Un score honorable pour ce lancement.