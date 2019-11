Sophie Davant - La Lettre : "Une cascade de surprises..."

Non contente de faire un tabac tous les jours avec Affaire conclue, Sophie Davant compte bien faire un hold up sur les audiences avec son nouveau programme : La Lettre. Une émission diffusée sur France 2 dès 21h05. L'idée ? Des anonymes rencontrent la personnalité qu'ils aiment - sans le savoir à l'avance - avec l'aide de leurs proches. L'animatrice promet de l'émotion mais pas que...

Interrogée par le journal Le Parisien, Sophie Davant s'explique sur les dessous de la mécanique de l'émission. "C'est d'abord une cascade de surprises. Pleurer n'est pas le but. On est ému, tant mieux, rien n'est fake, les histoires sont vraies et chacune a un scénario différent. L'histoire de Valentin, ce jeune homme qui a puisé dans les paroles des chansons de BigFlo & Oli une force pour surmonter la maladie de son père, ça donne du sens", a-t-elle déclaré à nos confrères. Et l'animatrice de 56 ans d'ajouter qu'elle "adore cette idée de réhabiliter le papier" et que "c'est très touchant de voir les artistes ouvrir ces lettres et entrer dans l'intimité d'anonymes, pour qui leurs chansons comptent".

L'émission La Lettre, diffusée notamment face à la demi finale de Danse avec les stars sur TF1, souffre toutefois de quelques critiques car son concept a évoqué chez certains téléspectateurs nostalgiques et attentifs, le show Stars à domicile présentée par Flavie Flament au début des années 2000.... Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévisions, a pris les devants et a tenu à défendre le concept : "Ce sont des histoires extraordinaires d'anonymes méritants que des personnalités vont mettre en lumière en les surprenant. La Lettre pourra même être déclinée en plusieurs thèmes !"

Parmi les personnalités, il faudra compter sur la chanteuse Jennifer, Vincent Niclo ou Mika.