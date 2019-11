Sophie Davant critiquée pour sa personnalité : "Ça me rend malade !"

Sophie Davant a connu le succès en tant que Miss météo sur France 2, de 1987 à 2006. Depuis, elle est devenue une animatrice incontournable du PAF et enchaîne les émissions qui cartonnent telles que Toute une histoire ou plus récemment Affaire conclue.

Malheureusement, la présentatrice de 56 ans ne fait pas l'unanimité chez tous les téléspectateurs. Vivement critiquée pour sa personnalité jugée "froide et sèche", Sophie Davant ne vit pas forcément bien ces retours négatifs. Interrogée par le magazine Télé Star, elle avoue être très sensible à cette malveillance : "Certaines critiques me rendent malade, notamment quand on me dépeint comme quelqu'un de malveillant".

Pour cette maman de deux enfants, qui se considère "à l'opposé" de malveillante, la pilule est très difficile à avaler. Aussi, évite-t-elle au maximum de se retrouver face à ces jugements : "C'est pour cette raison que je ne lis pas tout, je me protège !", déclare-t-elle. "Je préférerais mille fois faire l'unanimité mais dès qu'une personnalité a un peu de relief et d'humour, certains y trouvent matière à critiquer", se désole-t-elle.

Cependant, le 31 octobre dernier, chez nos confrères de Télé Loisirs, Sophie Davant admettait recevoir une majorité de commentaires élogieux sur Instagram. De nature hypersensible, elle déclarait aussi : "Quand on fait ce métier, c'est qu'on a des failles et qu'on a besoin d'être aimé. Je suis tout à fait lucide là-dessus."

Le samedi 16 novembre 2019, Sophie Davant, présentera une nouvelle émission baptisée La lettre, sur France 2. Un concept proche de celui de Stars à domicile, présenté par Flavie Flamant entre 2001 et 2004.

