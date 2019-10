Sophie Davant blessée par les critiques : elle répond à ses haters

En prime le samedi 16 novembre sur France 2, Sophie Davant sera à la tête d'une nouvelle émission, La Lettre. La star des après-midi de France 2 a, à cette occasion, accordé une interview pour Télé Loisirs. Elle y évoque notamment ses haters.

Une personnalité publique ne laisse jamais indifférent et Sophie Davant le sait. Sur ses réseaux sociaux, ils sont nombreux à donner leur avis sur son physique ou sa façon d'être dans ses émissions. Si, comme le précise l'animatrice de 56 ans, la majorité des messages qu'elle reçoit sont "extrêmement élogieux et positifs", il y a tout de même toujours quelques commentaires très désagréables. "Plus on a du succès, plus on est regardé et plus le pourcentage de mécontents est important, ça paraît logique. Entre nous, je suis extrêmement sensible, je peux être déstabilisée par la méchanceté. Je suis comme tout le monde, j'ai un coeur. (...) Je vous avoue que je ne vais pas trop regarder, car cela me blesse", confie-t-elle à nos confrères.

Quant à ceux qui n'apprécient pas sa performance dans l'émission Affaire conclue (certains la trouvent sèche, d'autres disent qu'elle minaude ou n'est pas sympathique...), elle leur rétorque : "J'ai voulu être moi-même. J'ai une personnalité avec du relief, je peux être aussi légère et rigolote, que profonde et retenue. J'ai un certain humour, mais cet humour cache une certaine pudeur. Parfois, je me laisse aller à de l'humour, certains téléspectateurs perçoivent ça au premier degré. Marc-Olivier Fogiel avait tout compris en intitulant son émission On ne peut pas plaire à tout le monde."