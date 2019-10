Affaire conclue, Caroline Margeridon en froid avec Julien Cohen : elle balance

Entre Caroline Margeridon et Julien Cohen, c'est loin d'être une Affaire conclue amicalement parlant. Invitée dans l'émission de Jordan De Luxe sur Non Stop People, le 28 octobre 2019, l'acheteuse de l'émission phare de France 2 a évoqué ses relations parfois tendues avec son collègue.

"Je pense que la production est venue me chercher pour contrer Julien Cohen. On ne met pas deux coqs dans une basse-cour, donc ils ont cherché une poule, moi accessoirement. Avec Julien, ça a été très compliqué au début, après je l'ai aimé, après je l'ai détesté, après je l'ai reraimé... Il n'est pas facile à cerner. De temps en temps, je lui dis : 'Le problème, c'est que ta maman ne t'a pas assez dit qu'elle t'aimait, c'est ça ton problème.' J'en suis convaincue", a tout d'abord confié la marchande d'art. Caroline Margeridon a assuré que Julien Cohen n'était "pas si méchant que ça". "Mais c'est pas un rôle qu'il se donne, c'est ça qui est un peu bizarre. Je ne le fréquente pas du tout dans la vie", a-t-elle poursuivi.

En revanche, elle n'a pas tari d'éloges sur Pierre-Jean Chalençon, son "bébé" : "Je le connais depuis très longtemps, on s'est retrouvés grâce à l'émission. Il est un peu foufou, mais il a une bonne culture générale et c'est quelqu'un de sincère." Des propos qui donneront, à coup sûr, le sourire à son collègue et ami.

Loin de faire dans la langue de bois, Caroline Margeridon a tenu à pousser un coup de gueule lors de son passage sur Non Stop People. Une personne aurait usurpé son identité sur le réseau social de rencontres Tinder. Elle a donc passé un message au petit plaisantin et a lancé un appel à l'aide : "Vous savez tous une petite partie de ma vie privée. Mais ma vie privée est très privée. Je ne suis pas célibataire. Donc je préfère vous prévenir. Si quelqu'un d'entre vous connaît un peu ce système de réseaux sociaux pour éviter ce genre de choses, s'il peut me donner un petit coup de main, ce serait formidable."