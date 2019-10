Caroline Margeridon sur Tinder ? La star d'Affaire conclue rétablit la vérité

Caroline Margeridon captive des milliers de fans d'Affaire conclue (France 2), qui prennent une immense joie à la regarder quotidiennement parmi les autres acheteurs. Au fil des années, l'antiquaire s'est créé une certaine notoriété grâce à l'émission d'enchères, à l'image de son facétieux collègue Pierre-Jean Chalençon.

Une célébrité qui a un coût, comme le savent déjà de personnalités : le risque de se faire usurper son identité. Une pratique illégale certes, et de surcroît très gênante lorsque ses photos se retrouvent dans un profil d'un site de rencontres. C'est la mésaventure que Caroline Margeridon a racontée sur Instagram, le 27 octobre 2019. "Aujourd'hui, c'est un petit message personnel parce que vous savez tous que je suis une personnalité publique. Et y a un petit malin qui s'est permis de prendre mes photos sur mes réseaux sociaux et de m'inscrire sur des sites de rencontres genre Tinder ou je ne sais quoi. Je ne connaissais pas très bien", explique-t-elle.

"Vous savez tous une petite partie de ma vie privée. Mais ma vie privée est très privée. Je ne suis pas célibataire. Donc je préfère vous prévenir. Donc si quelqu'un d'entre vous connaît un peu ce système de réseaux sociaux pour éviter ce genre de choses, s'il peut me donner un petit coup de main, ce serait formidable", conclut l'acheteuse dans un appel à l'aide. Espérons que l'usurpateur a été suffisamment effrayé par le coup de gueule de Caroline Margeridon pour la laisser tranquille.