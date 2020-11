Sophie Davant fière de sa fille "canon" : Valentine dévoile ses "propositions douteuses"

Sophie Davant est une maman fière. Lundi 9 novembre 2020, la présentatrice d'Affaire conclue (France 2) a mis en avant sa fille Valentine (bientôt 25 ans, née de son ancienne union avec Pierre Sled) pour partager son tout nouveau projet.

En général, ce sont des photos de tournage ou d'elle que Sophie Davant dévoile sur les réseaux sociaux. Mais lundi, la belle blonde de 57 ans a fait une exception afin de rendre un petit service à sa fille. Pour ce faire, elle a posé avec elle en story. On peut découvrir mère et fille en cuisine. Valentine est aux fourneaux et regarde tout sourire l'objectif. Un peu plus loin, sa maman est devant un plat et tient une paire de ciseaux dans les mains, tout aussi souriante. "Ma fille... Non seulement elle est canon, mais en plus elle cuisine très très bien. Elle adore ça. Allez voir son site", a-t-elle écrit en ne manquant pas de partager le compte de la soeur de Nicolas (27 ans).

En cliquant dessus on peut découvrir que Valentine, qui travaille dans la production télévisée, s'est lancée dans une nouvelle aventure culinaire. En parallèle de son activité professionnelle, elle propose désormais des recettes. "Et voilà ! Ça y est, je me lance. Après avoir cogité pendant des mois, après avoir changé d'avis 20 fois, et que 'mes photos sont moches', et que 'je ne suis pas équipée pour ça'. Au final ce n'est pas grave, j'y vais, place à la spontanéité ! Alors il fallait trouver un nom... On y a passé du temps, en famille. Après les propositions douteuses de ma mère, comme 'valentinethekitchen', 'cuisineavecvalentine' et j'en passe, mon frère Nicolas est arrivé avec un nom tout pondu, 'Sled et Poivre', et ça nous a tous paru évident. Eh bien voilà ce que je vous propose : des recettes tout juste sorties de ma tête, ou plus authentiques, héritage de ma famille, des bons plans et des adresses perso, des petites astuces du quotidien quand on n'a rien dans le frigo ou qu'on a un budget limité... Bref faire de la cuisine passionnément, simplement, sans se prendre au sérieux. Un bon moment de partage, entre amis, ou en famille. Bienvenue dans mon univers et régalons-nous ensemble !", a-t-elle déclaré en légende d'une photo d'elle en train de poser en tablier, avec un moulin à poivre d'un côté et un ustensile de cuisine de l'autre. Un projet qui met l'eau à la bouche.