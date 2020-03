Sophie Davant privée de ses enfants : "On s'est mutuellement protégés"

A cause du coronavirus, il faut rester chez soi. Sophie Davant respecte ces consignes mais tout n'est pas simple. Si elle vit bien le confinement, elle souffre de la distance avec ses enfants et s'en est ouverte auprès de Gala.

Même si elle n'est pas très loin de Valentine (24 ans) et Nicolas (26 ans), fruits de ses amours avec son ex-mari Pierre Sled, Sophie Davant ne peut pas les voir, par choix. "On s'est mutuellement protégés parce qu'ils ont eu des activités incertaines concernant la prise de risque par rapport au virus", explique-t-elle à nos confrères. Une décision qui s'est prise alors qu'elle ne s'imaginait pas que les mesures de confinement seraient durcies à ce point et que surtout celui-ci durerait autant de semaines. "Ça va être un peu long à gérer (...) Le vrai manque, c'est mes enfants, que j'ai peur de ne pas voir pendant longtemps, et puis les gens que j'aime, ceux avec qui je travaille et les autres", remarque-t-elle.

Pour tuer le temps pendant cette période compliquée, Sophie Davant écrit un livre. Une révélation faite il y a quelques jours sur Instagram, qu'elle explique à Gala en détails : "Ça fait trois ans que mon éditrice chez Albin Michel essaie de me relancer sur un projet de livre. Je n'avais pas vraiment le temps de m'y atteler. Donc là, dès qu'elle a entendu parler des mesures de confinement, elle a sauté sur l'occasion. Je me dis que ce n'est pas stupide. Si on a six semaines devant nous, c'est le moment de s'y mettre." Pour s'entretenir, l'animatrice fait aussi du sport et regarde Affaire conclue, comme elle l'a dévoilé sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Sophie Davant a posté une vidéo très intéressante. Dans celle-ci, elle partageait les conseils d'un ami à elle, chirurgien et "pro de l'hygiène". On pouvait ainsi découvrir tout ce qu'il faut faire pour ne pas être contaminé par le virus si on était amené à sortir.