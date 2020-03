Sophie Davant parée contre le coronavirus : elle partage ses astuces

On ne le répétera jamais assez, le respect des gestes barrières est aujourd'hui essentiel ! Alors que la pandémie grandit, les citoyens sont tous invités à rester chez eux pour essayer de contrer sa propagation. Pourtant, certains inconscients continuent de se balader dans les rues des villes à l'arrêt, à l'image de Paris où les parcs et lieux publics étaient encore bondés le week-end dernier. Et à en croire Sophie Davant, se laver les mains ne suffirait pas à se débarrasser du coronavirus, bien au contraire.

Sur Instagram ce vendredi 20 mars 2020, l'animatrice de France 2 a eu la bonne idée de partager le message d'un chirurgien "pro de l'hygiène", qui indique les bons comportements à avoir. "Il s'inquiète parce qu'on connaît très mal les règles de l'hygiène. Moi j'ai appris beaucoup de choses en lisant son message, donc je voulais vous en faire profiter", a-t-elle indiqué en introduction de sa vidéo. Et d'interroger : "Quelles sont les précautions que l'on doit prendre lorsqu'on rentre de sortie ?" Une question que tout le monde doit se poser, et pour cause, le virus survit sur les surfaces. "72h sur le métal et les plastiques, plus que la contamination par des postillons qui n'existent pas si vous respectez une distance de 2 mètres. Pas de transmission par la peau, mais le risque est donc d'en mettre sur les mains, puis de se toucher le visage dès que vous sortez."

Vos mains deviennent extérieures à votre corps

Jusque-là, rien de bien nouveau. Sauf qu'il faut aller plus loin dans l'idée de décontamination. "Donc, une fois sorti, on ne touche plus au visage avec ou sans masque, vous ne touchez pas non plus votre téléphone quand vous êtes à l'extérieur. Vos mains deviennent extérieures à votre corps. Quand vous arrivez à la maison, vous ne touchez à rien, vous claquez la porte avec le pied, vous laissez les clefs dans un bol, vous enlevez vos vêtements de surface et vos chaussures que vous mettrez dans un coin sans y toucher pendant 24h ou alors vous les mettez à la machine."

Même son de cloche pour ouvrir l'eau des robinets ou encore utiliser un savon avec "pousse-mousse", les mains ne doivent pas servir. De plus, Sophie Davant souligne la nécessité de nettoyer en profondeur les clefs utilisées ainsi que le téléphone. "Et on se relave les mains pendant trois minutes, en prenant attention au dos des mains et entre les doigts. Pour les courses, c'est le même process. On ne touche à rien qui a été touché à l'extérieur, le virus reste 4h sur le papier et le carton. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on attend ou on nettoie avant de ranger. Voilà vous savez tout, j'espère que vous en avez appris autant que moi. Je vous embrasse, soyez prudents."