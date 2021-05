La Boîte à secrets : Michèle Bernier en larmes face à Carla Bruni-Sarkozy et Patrick Fiori

C'est encore une belle émission que s'apprête à présenter Faustine Bollaert. Le 19 janvier 2021, la présentatrice de 42 ans a tourné un nouveau numéro de La Boîte à secrets, émission produite par 13.34 production et Newen. Sur le plateau, elle a retrouvé de prestigieux invités pour vivre des moments forts.

Pour cet inédit, Michèle Bernier a répondu présente afin d'évoquer de précieux souvenirs avec Faustine Bollaert. L'humoriste et comédienne de 64 ans, qui a hâte de jouer son spectacle Vive Demain devant un public, passera du rire aux larmes. Comme vous pouvez le découvrir dans le diaporama, elle sera particulièrement émue après avoir découvert une surprise que lui a réservée l'épouse de Maxime Chattam.

A ses côtés se trouvait le chanteur Patrick Fiori. Après avoir fait une belle surprise à Claudio Capéo lors du tournage du précédent numéro, c'était à son tour de se trouver face à la fameuse boîte qui contenait de précieux souvenirs. Le bel artiste de 51 ans avait semble-t-il le sourire aux lèvres tout au long du tournage. En plus de faire des confidences à Faustine Bollaert, il a donné de la voix. On imagine qu'il a interprété un extrait de son dernier album Un air de famille (sorti le 2 octobre 2020).

Carla Bruni-Sarkozy, également conviée, a aussi eu le plaisir d'offrir un moment hors du temps aux personnes présentes sur le plateau et bientôt aux téléspectateurs de France 3, en chantant. Elle avait beau être tout de noir vêtue, elle était lumineuse pour découvrir les belles surprises préparées avec soin. Comme l'a révélé la productrice Fanchon Giorda à 20 Minutes, il faut près de huit semaines d'enquête avant de mettre l'émission en boîte. "Il y a des journalistes qui passent leur vie au téléphone, à éplucher tous les livres que les artistes ont sortis, regarder toutes les émissions qu'ils ont faites", a-t-elle précisé. Faustine Bollaert ne chôme bien évidemment pas. Elle aussi se renseigne sur ses invités avant de les recevoir sur le plateau : "Je regarde beaucoup les interviews que les personnalités ont pu donner, comme dans Thé ou Café ou La Parenthèse inattendue. Si on leur pose beaucoup de questions sur un thème, j'essaye de trouver un angle différent."

Dans le désir de surprendre toujours plus le public et les personnalités, la production a récemment pris la décision de travailler sur des surprises de groupe. Ainsi, parfois, les boîtes des invités s'ouvrent au même moment afin de dévoiler l'un de leurs points communs. "Lors de la première saison, on était sur une corde qui n'était que l'émotion. Maintenant, on joue avec plein de cordes. Ça nous ouvre plein d'autres possibilités que l'on n'avait pas l'année d'avant parce qu'on était plus focus sur l'émotion. Si les premiers numéros étaient donc très larmoyants, l'idée est désormais de passer du rire aux larmes en n'oubliant pas de faire quelques vocalises", a précisé le producteur Jean-Philippe Lemonnier.

Rendez-vous le 7 mai 2021 pour découvrir le huitième numéro de La Boîte à secrets, à partir de 21h05, sur France 3.