La Boîte à secrets : Cyril Féraud réalise son rêve, Claudio Capéo ému à l'évocation de ses enfants

Autant de belles séquences émotion à découvrir vendredi soir. Faustine Bollaert espère sans doute confirmer ainsi le succès de son émission. Pour rappel, le dernier numéro diffusé le 13 novembre a signé son record d'audience avec Amir, Vincent Niclo et Anne Roumanoff. L'émission a alors ému 2.32 millions de Français, soit 10.1% du public âgé de quatre ans et plus.