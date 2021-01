Claudio Capéo : Touchantes confidences sur sa "vie simple" avec sa femme et ses fils

Après son passage dans The Voice en 2016, Claudio Capéo a vu sa carrière s'envoler. Le chanteur, de son vrai nom Claudio Ruccolo, savoure aujourd'hui le succès grâce à des tubes en pagaille. De retour avec un nouvel album, il a fait des confidences. Le star system, les paillettes et les mondanités, très peu pour lui.

Claudio Capéo est un homme simple que l'argent et la gloire n'ont pas réussi à changer. Toujours installé dans un petit village d'Alsace, il mène une vie tranquille auprès de sa femme Aurélie, fleuriste. Avec le reconfinement, il n'a d'ailleurs pas hésité à quitter sa casquette de chanteur pour enfiler celle de livreur ! "Pour les livraisons, c'était un peu compliqué. Donc je m'en suis chargé. C'était hyper sympa, j'ai pu aller à la rencontre de beaucoup de monde (...) J'ai dû arrêter parce que ça s'est su et il commençait à y avoir un peu trop de monde qui m'attendait. (...) J'ai ma vie toute simple en Alsace, je change les couches, je coupe du bois, je sors les poubelles, j'ai besoin de cet équilibre, loin des trucs un peu foufous à Paris", a-t-il confié à Voici.

Claudio Capéo, aujourd'hui âgé de 35 ans, doit aussi se montrer présent pour ses deux fils lui qui est le papa de César (7 ans) et Roméo (20 mois). L'ainé "veut vraiment apprendre l'italien" pour pouvoir parler avec ses cousins et est très curieux aimant les animaux, la lecture et s'intéressant au monde qui l'entoure. Il a d'ailleurs déjà de grandes ambitions selon son célèbre papa : "Il veut être chercheur." Quant à son petit frère, il "court dans tous les sens et fait des cascades" et, de l'aveu même du chanteur, "il a un gros caractère." On ne doit pas s'ennuyer à la maison ! Très soudé, le clan a même profité de cette période particulière pour faire des activités en famille, à commencer par le sport. Claudio Capéo et ses proches ont opté pour des cours par visio. Le chanteur a minci et cela se voit.

Les confidences de Claudio Capéo sont à retrouver dans Voici, édition du 31 décembre 2020.