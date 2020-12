Claudio Capéo dévoile une tendre photo de ses deux fils, Roméo et César, le matin de Noël

Il y a ceux qui détestent les fêtes de fin d'année... et il y a les autres, ceux qui écoutent Mariah Carey dès le premier jour du mois de novembre et prennent un malin plaisir à remplir leur maison de décorations. Claudio Capéo ferait-il partie de cette deuxième catégorie ? C'est ce qu'il a prouvé, en tout cas, sur son compte Instagram après avoir dévoilé une drôle de photographie de Noël. Sur ce cliché, partagé au monde le 25 décembre 2020, le chanteur de 35 ans est déguisé en sapin, enrubanné de guirlandes lumineuses et entouré de ses enfants. "Ma femme voulait que je sois beau pour vous mais moi j'préfère être naturel, explique-t-il. Bonnes fêtes à tous."

On s'est mis ensemble quand j'avais 18 ans

Claudio Capéo vit près de Cernay, en Alsace, avec son épouse Aurélie et leurs deux fils, Roméo et César, âgés de 18 mois et 7 ans. Un bonheur sans tâche qui dure depuis des années et des années - avec des hauts et des bas, comme dans chaque couple. Récemment invité dans le Jarry Show, l'artiste avait accepté d'en dire plus sur sa belle fleuriste, sur leur rencontre, dévoilant même, au passage, qu'elle était devenue sa femme dans la plus grande discrétion. "Je la connais depuis le collège, se souvenait-il. Depuis que j'ai à peu près 14 ans. On faisait du scooter ensemble et on s'est mis ensemble quand j'avais 18 ans."