Claudio Capéo dévoile ce que lui reproche sa femme Aurélie...

Pour le plus grand plaisir de ses fans, Claudio Capéo est de retour avec un album hommage à l'Italie et ses racines. En interview avec Télé 7 Jours, il a admis que certains clichés sur nos voisins sont vrais et que lui-même possède un trait de caractère typique... Au point d'en agacer son épouse.

A 35 ans, Claudio Capéo est un homme comblé amoureux de sa femme Aurélie. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir les yeux qui traînent un peu... Ainsi, il admet volontiers que le cliché de l'Italien séducteur n'est pas si éloigné de lui. "Mon épouse me reproche de trouver que toutes les femmes sont belles... mais c'est vrai !", a-t-il déclaré. Un trait de caractère qu'il semble avoir reçu en héritage. "Mon père, qui a 82 ans, a toujours besoin de draguer gentiment. Les compliments, ça fait toujours plaisir à ceux qui les reçoivent", a-t-il ajouté. Claudio Capéo, qui se dit heureux que son fils César (8 ans) veuille "se mettre à l'italien", a aussi admis qu'un autre cliché était vrai : celui de leur passion pour la cuisine. "C'est vrai que les Italiens sont généreux, surtout en cuisine ! A la maison, il y a toujours à manger pour celui qui passe", a-t-il confié.

Claudio Capéo, qui vit en Alsace avec sa femme Aurélie - fleuriste - et leurs deux enfants, a certes des yeux pour voir comme tout le monde, mais il reste éperdument amoureux de sa belle. En 2019, il lui rendait hommage dans les pages de Gala. "Elle me connaît par coeur, on a grandi ensemble. Elle m'a soutenu pendant mes années de galère, m'encourageant à persévérer", confiait-il.

L'ancien candidat de The Voice est donc de retour avec le disque Penso a te et, la crise sanitaire ayant entraîné une flopée de mesures, il a été obligé de revoir sa parution. "Les copains, au vu de la situation exceptionnelle qui touche les rayons "culture" de nos magasins je dois décaler la sortie de mon nouvel album Penso a te qui était prévue pour ce vendredi... Mais pour vous apporter un peu de bonheur en cette période difficile on a décidé de le sortir quand même cette année et de ne pas le reporter à l'année prochaine ! Il sera donc entre vos mains dès le 4 décembre !! Merci à tous pour votre soutien et votre patience, on est tous ensemble ! Des bisous !!", a-t-il confié sur Instagram.