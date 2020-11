Claudio Capéo inquiet : des chiffres "catastrophiques" pour son album 100% italien ?

Dans son quatrième album, Claudio Capéo reprend les plus grands classiques de la chanson italienne et fait ainsi honneur à ses racines molisiennes. Zucchero, Lucio Dalla, Paolo Conte, Ramazzotti... l'ancien candidat de The Voice reprend les plus grands. Avant de remplir une attestation pour courir acheter l'album de Claudio Capéo, l'artiste nous en donne un petit aperçu dans Taratata 100% live, diffusée ce mardi 24 novembre 2020 sur France 2.

Pour Claudio Capéo, faire l'émission est aussi une manière de renouer avec le public, après des mois de confinement. "Puis, à Taratata, on fait du live. Ça nous fait du bien. Ça nous a permis de nous retrouver chez moi avec les Capéo, de répéter tous les jours pour tout réarranger. Taratata est une émission très particulière, qui motive. Quand j'étais gosse, c'était mon émission rêvée. Là, ce sera notre quatrième fois. On est très heureux. Il ne faut pas se louper, il faut vraiment y aller avec le coeur", a développé l'artiste dans les colonnes de Ouest-France , le mardi 24 novembre 2020.

Malheureusement, avec le confinement, Claudio Capéo place de bien maigres espoirs en ses chiffres de ventes, son public préférant l'achat en physique plutôt qu'en streaming. Pour faire face à ce manque à gagner, il avait déjà décalé la date de sortie de Penso a te au 4 décembre 2020, au lieu du 27 novembre. "On est super-excités de pouvoir le faire écouter aux gens. On sait très bien qu'au niveau des ventes ça va être catastrophique, mais ce n'est pas grave. Le plus important pour moi est de se dire que, peut-être, cet album redonnera un peu de joie à ceux qui l'écouteront", a complété le chanteur.