"Je l'aime du fond de mon coeur" : Claudio Capéo très proche d'un autre chanteur, une relation à part...

Claudio Capéo, qui sortait en novembre dernier un nouvel album studio intitulé Rose des vents, s'est confié pour Voici (dans son dernier numéro en kiosque ce vendredi 6 janvier 2023) sur ses deux fils César (8 ans) et Roméo (3 ans). Celui qui fait connaître du grand public grâce à ses prestations dans la saison 5 de l'émission The Voice a notamment évoqué les passions respectives de ses deux bambins : "Le grand est souvent dans les bouquins, il adore lire. Et le petit est un peu plus foufou, il aime les voitures, le sport, quand ça va vite !"

Deux jeunes garçons qui, pour rappel, sont nés de sa relation avec Aurélie Willgallis, son amour de jeunesse. D'ailleurs, cet entretien était également l'occasion pour lui d'évoquer l'amour, un sujet dont il parle de plus en plus dans ses textes, notamment dans son tout dernier projet. "Je n'avais jamais vraiment parlé d'amour et là, il y a beaucoup de chansons sur ce thème. J'ai toujours eu peur que ça fasse un peu ringard, mais j'ai finalement fini par prendre le temps de le faire et de l'accepter", a-t-il déclaré.

Je m'éclate dans ma vie de couple

"Aujourd'hui, je m'éclate dans ma vie de couple, je vis quelque chose de super fort et d'unique. Et puis je suis grand, je peux chanter des chansons d'amour", a également ajouté l'artiste de 37 ans à ce sujet, avant d'évoquer une autre relation qui compte beaucoup pour lui : celle qui l'entretient avec son ami et collègue Slimane. "Je l'aime du fond de mon coeur, on est bien ensemble depuis nos débuts. C'est devenu un confident, un psy, le grand frère et le petit frère", a-t-il confié, lui qui, pour rappel, l'avait rencontré sur le tournage de The Voice.

Une compétition que Slimane a finalement remportée devant Claudio Capéo, ce qui n'a, en aucun cas, créer des tensions entre les deux artistes, contrairement à ce que l'on a pu entendre. Bien au contraire ! "On sera toujours là l'un pour l'autre et personne ne pourra jamais nous enlever ça", a conclu l'Alsacien sur ce sujet.