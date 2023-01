Diaporama : "Je l'aime du fond de mon coeur" : Claudio Capéo très proche d'un autre chanteur, une relation à part...

8 / 16

Exclusif - Slimane, Claudio Capéo - Backstage - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer" au Palais des Sports à Paris, qui sera diffusée le 3 janvier 2019 sur W9. Le 11 décembre 2018 Ce spectacle unique enregistré au Dôme de Paris lancera l'opération annuelle " 100 noëls dans 100 hôpitaux ". Le but de cette opération : offrir le plus beau des Noëls aux enfants malades et leur famille dans 100 hôpitaux et Maisons de Parents en France. © M.Ausset Lacroix-D.Guignebourg / Bestimage © BestImage, M.Ausset Lacroix-D.Guignebourg