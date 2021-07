Claudio Capéo : Qui est Aurélie Willgallis, sa femme et mère de ses enfants ?

Leur histoire d'amour a débuté il a presque vingt ans sur les bancs du lycée. Depuis 2002, Claudio Capéo partage la vie d'Aurélie Willgallis, son amour de jeunesse. Discret et protecteur, le chanteur qui avait participé à l'émission The Voice en 2016 avait dévoilé pour la première fois le visage de sa compagne dans l'émission 50 Mn Inside le 12 octobre 2019. Fleuriste en Alsace depuis plus de quinze ans, Aurélie avait confié devant les caméras de TF1 être très fière du succès de son compagnon. "Il essaye de percer depuis des années, c'est un aboutissement. Je suis là pour le soutenir, c'est merveilleux d'y être arrivé" révélait-elle.

Régulièrement aidée par son chéri dans sa boutique de fleurs, elle racontait : "Pour me soulager il vient m'aider ; il fait surtout les trucs embêtants, il m'assiste, il charge la voiture". Un gentleman qui ne ménage pas ses efforts pour soulager sa moitié et qui s'est imposé une règle pour ne pas rester loin d'elle trop longtemps. "Le plus compliqué, c'est de gérer la distance, les trajets et mes absences. On a commencé à compter en dodos. Au bout de dix dodos, c'est trop. Il fallait que je puisse rentrer faire des bisous à ma femme et mes enfants" expliquait l'interprète des titres Un homme debout et Plus haut qui travaillait comme menuisier avant d'être repéré dans l'émission The Voice.

Papa "clown un peu fou-fou" de deux garçons (César,7 ans et Roméo, 2 ans) avec Aurélie, Claudio avait également confié à Gala que ses absences n'altéraient en rien l'amour fou qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. "Quand on se retrouve, c'est comme si c'était la première fois" confiait l'artiste qui vient de sortir le tube J't'emmenerai (con me) avant d'ajouter "Nous sommes tous les deux depuis nos 18 ans. Elle me connaît par coeur, on a grandi ensemble".

Aurélie a été la seule femme de Claudio Capéo. "C'est merveilleux, on a grandi ensemble, on a galéré ensemble, on a fait toutes nos premières fois ensemble. Au final, on a une histoire qui est assez forte et puis on est soudés", avait déclaré le chanteur dans le Jarry Show.