Claudio Capéo : Aurélie, sa compagne et la mère de ses enfants, se dévoile

Depuis qu'il est entré dans la lumière médiatique grâce à sa participation à l'émission The Voice, Claudio Capéo savoure le succès sans que cela ne lui soit monté à la tête. L'artiste de 34 ans, qui connaît la valeur de l'argent depuis qu'il s'est retrouvé à faire la manche en faisant de la musique, vit en Alsace loin des strass. Pour garder la tête froide, il peut compter sur sa chérie.

Dans 50 minutes inside, diffusé le 12 octobre, on a pu suivre Claudio Capéo et découvrir un peu plus sa discrète compagne. La femme qui partage sa vie depuis plus de quinze ans et qui lui a donné deux enfants – un fils de 6 ans et un bébé de moins de 1 an sur lequel il garde le silence – s'appelle Aurélie Willgallis. Elle est fleuriste depuis treize ans et, dans son métier, elle peut compter sur son aide. "À chaque fois qu'il est là, il vient m'aider pour me soulager un petit peu, il fait surtout les trucs embêtants, il porte, il m'assiste, il charge la voiture", a-t-elle confié.

Les amoureux se sont rencontrés sur les bancs du lycée et ni le succès ni l'argent n'ont eu raison de leur couple, mais si tout n'a pas été simple lorsque Claudio Capéo est devenu une star. "Ça a été très bizarre et complètement fou, assez compliqué à comprendre. Il essaye de percer depuis des années, c'est un aboutissement. Je suis là pour le soutenir, c'est merveilleux d'y être arrivé", a toutefois admis Aurélie. Le couple est ensemble depuis dix-sept ans !

Claudio Capéo – dont le dernier disque intitulé Tant que rien ne m'arrête porté par l'entêtant single Ta main est paru l'an dernier – a reconnu que cette nouvelle notoriété avait demandé de faire quelques aménagements pour le bien de sa vie personnelle. "Le plus compliqué, c'est de gérer la distance, les trajets et mes absences. On a commencé à compter en dodos. Au bout de dix dodos, le onzième, c'est trop. Il fallait que je puisse rentrer faire des bisous à ma femme et mes enfants, voir mes parents...", a-t-il ajouté.

Thomas Montet