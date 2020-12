Claudio Capéo avec sa "merveilleuse" femme Aurélie depuis 18 ans, la seule de sa vie

Jarry met ses invités si à l'aise dans son Jarry Show qu'il est capable de leur tirer les confidences les plus intimes.

Alors que la semaine dernière, sa grande amie de Mask Singer (TF1) Alessandra Sublet lui avait parlé de sa vie sexuelle, avouant ne pas avoir eu beaucoup de partenaires, mais aussi de son jeune compagnon Jordan, avec qui elle file le parfait amour depuis de longs mois, cette semaine, c'est au tour de Claudio Capéo de se dévoiler un peu plus.

En toute confiance face à Jarry, placé sur la balançoire qui apporte une touche de décontraction et déformalise l'exercice de l'interview, le chanteur de 35 ans, révélé dans la saison 5 de The Voice (TF1), a évoqué librement sa vie personnelle.

Celui qui fait beaucoup parler de lui avec la sortie de son nouvel album Penso a te (titre en italien qui fait directement référence à ses origines) s'est confié comme jamais sur celle qui partage sa vie amoureuse : Aurélie. Dans son nouveau numéro du Jarry Show (disponible depuis ce mercredi 9 décembre sur YouTube), Jarry a lancé à Claudio Capéo : "T'es marié avec une femme qui s'appelle Aurélie...". Le chanteur et sa belle seraient donc mariés, ce que nous ne savions pas. A moins que Claudio Capéo considère logiquement Aurélie comme sa femme après toutes ces années passées ensemble, et il n'a eu qu'elle. "Elle est merveilleuse, c'est ma petite fleur", a d'abord confié Claudio Capéo avant de préciser qu'ils sont ensemble depuis "dix-huit ans". Une longévité qui n'a pas été sans surprendre Jarry !

On a une histoire qui est assez forte

"Je la connais depuis le collège... depuis que j'ai à peu près 14 ans. On faisait du scooter ensemble et on s'est mis ensemble j'avais 18 ans", a partagé Claudio Capéo, laissant Jarry sous le choc. Le chanteur a avoué qu'avant de se mettre en couple avec Aurélie, fleuriste de profession, il a "très très longtemps" été amoureux de sa meilleure copine. "Aurélie, je ne l'avais jamais vue, parce qu'elle était beaucoup trop grande pour moi. On l'appelait la cigogne à l'époque", s'est-il souvenu. Jarry en a alors déduit que Claudio Capéo n'avait surement jamais connu d'autres femmes, ce que le chanteur lui a alors confirmé. "Franchement, j'ai vraiment une vie de merde", a alors plaisanté l'artiste. "C'est merveilleux, on a grandi ensemble, on a galéré ensemble, on a fait toutes nos premières fois ensemble. Au final, on a une histoire qui est assez forte et puis on est soudés", a-t-il confié. Ce qui n'empêche pas le couple de "se prendre le bec", comme tout le monde. Des accrochages qui laissent parfois échapper quelques insultes...

De leur belle et longue histoire d'amour sont nés deux enfants, deux garçons, Roméo et César, âgés de 18 mois et 7 ans. Claudio et Aurélie ne sont pas fermés à l'idée d'un troisième enfant, mais dans plusieurs années, quand ils auront 40 ans. C'est tout le bonheur qu'on leur souhaite !

