Alessandra Sublet évoque sa vie sexuelle : "Je n'ai pas couché avec beaucoup d'hommes"

Jarry invite Alessandra Sublet dans son Jarry Show, sur YouTube. De belles retrouvailles pour les deux jurés de l'émission à succès de TF1 Mask Singer. La belle animatrice de 44 ans se livre ainsi sans détour à son camarade humoriste. Sa relation avec son compagnon Jordan, de treize ans son cadet, ses divorces ou encore son type d'homme, Alessandra Sublet se raconte sans filtre. Face à son ami, elle évoque même sa vie sexuelle.

"Pour toi, le sexe sans amour c'est : Excitant ? Dommage ? Ou ça arrive, quel est le problème ?", lance Jarry à la jolie brune. Et Alessandra Sublet de surprendre l'animateur en expliquant qu'aucune des trois propositions ne lui correspond. "Je n'ai jamais eu de rapports sexuels sans amour", confie-t-elle. Et alors que son camarade a du mal à y croire, elle poursuit : "Je le jure sur la tête de mes enfants. Je n'ai pas couché avec beaucoup d'hommes mais je suis toujours restée avec. Jamais de coup d'un soir, croix de bois croix de fer."

Alessandra Sublet : "J'ai besoin d'aimer pour coucher"

Plus encore, la maman de la petite Charlie (8 ans) et du petit Alphonse (6 ans) explique qu'il est impossible pour elle de coucher avec un homme pour lequel elle n'éprouve rien. "Je ne peux pas, je ne peux pas parce que j'ai besoin de connaître. On ne peut pas se retrouver dans un lit à se coller alors que..., lâche-t-elle, coupant sa phrase par un cri de dégoût. En plus je suis maniaque... Non, je ne peux pas. J'ai besoin d'aimer."

La vie amoureuse d'Alessandra Sublet a été souvent exposée. En 2010, elle se livrait à Paris Match sur son divorce après un an de mariage avec son ex-amoureux Thomas. "J'ai vécu quatre années formidables avec mon ex-mari, et se séparer est la meilleure chose que nous ayons faite", lançait-elle. Quelques années plus tard, en 2012, Alessandra Sublet épousait son compagnon de l'époque Clément Miserez, qui est également le papa de ses deux enfants. Mais leur histoire d'amour n'a pas duré puisqu'ils ont annoncé leur séparation en 2018.

Aujourd'hui, la belle file le parfait amour avec Jordan. "Treize ans nous séparent mais tout nous réunit depuis longtemps maintenant", lançait-t-elle sur Instagram en légende d'une belle photo de couple publiée à l'occasion du 31e anniversaire de sa moitié.

L'émission complète du Jarry Show avec Alessandra Sublet en invitée est à retrouver en intégralité sur YouTube.