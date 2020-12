Alessandra Sublet en couple avec son jeune compagnon Jordan : "Je n'ai pas voulu ça !"

Depuis plus d'un an, Alessandra Sublet s'épanouit au côté de Jordan Deguen, un homme d'affaires passionné d'art, de treize ans son cadet. Invitée du Jarry Show, émission présentée par son complice de Mask Singer, l'animatrice a répondu à une question d'un internaute, lequel s'intéressait à sa relation amoureuse et notamment à sa différence d'âge avec son compagnon.

"Mais je n'ai pas voulu ça écoute !", a-t-elle lancé d'entrée. Et d'ajouter : "Qu'est-ce que tu veux que je te dise, je me retrouve avec un gars qui a treize ans de moins que moi... (...) Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit 'nan mais jamais de la vie', c'est une rencontre."

Jarry a ensuite voulu savoir si elle se sentait plus jeune grâce à sa relation avec le beau gosse de 31 ans. "Non, ça ne change rien parce que je pense foncièrement que je n'ai pas besoin de ça pour me sentir bien déjà", souligne-t-elle d'entrée. Toutefois, la maman d'Alphonse (6 ans) et Charlie (8 ans) (nés de son mariage avec Clément Miserez) est forcée de reconnaître qu'il existe parfois un décalage avec son amoureux. "Maintenant, c'est vrai qu'il fait des activités... Quand tu te retrouves à te coucher le soir et que lui, il joue à WarZone (un jeu vidéo, NDRL), c'est sûr qu'il y a un petit décalage. Je suis au bout de ma life. Et je m'endors et je me dis 'Alex, qu'est-ce que tu fais ?'", déclare-t-elle dans un fou-rire.

Alessandra Sublet trouve de nombreux avantages à la jeunesse de son chéri. "En même temps je vais te dire, j'ai 44 ans, je n'ai pas rencontré beaucoup de gars de mon âge qui faisaient des activités sportives à fond, qui étaient d'accord pour se faire des délires de week-end comme quand nous sommes partis faire du canyoning... Je m'éclate quoi et il est super", conclut-elle timidement. Et c'est bien le plus important !

L'émission complète du Jarry Show avec Alessandra Sublet en invitée est à retrouver en intégralité sur YouTube.