"Je ne suis pas bien" : Claudio Capéo complètement paniqué dans Nos terres inconnues, vidéo

Le 25 octobre 2022, Raphaël de Casabianca était de retour dans un nouveau numéro de Nos Terres inconnues (France 2). Direction le massif montagneux du Vercors pour le présentateur de 42 ans. Et pour ce tournage, il était accompagné du chanteur Claudio Capéo, révélé en 2016 lors de la saison 5 de The Voice (TF1). Ce dernier a vécu un moment dont il devrait se souvenir toute sa vie.

Place à un tout nouveau décor pour Claudio Capéo, celui des montagnes. Et au cours du tournage, Raphaël De Casabianca et lui ont retrouvé un homme... qui allait les mener dans des grottes. Et celles du Vercors sont particulières comme l'a souligné l'expert : "Ce sont des gouffres verticaux." Une révélation qui n'a pas vraiment plu à l'artiste qui a le vertige. Toutefois, il a assuré qu'il n'avait pas peur et s'est donc équipé des pieds à la tête pour faire cette exploration en toute sécurité.

Une fois dans la grotte, Claudio a évolué sans difficulté jusqu'à la première descente. "Il y a une petite cordelette", a-t-il fait remarquer peu rassuré. Malgré tout, il n'a pas bronché même s'il a avoué que ça n'allait pas du tout car il avait le vertige. Pour le rassurer, le spéléologue lui a proposé de descendre en même temps que le présentateur. Ainsi, il s'est très bien dérouillé.

Mais les choses se sont corsées lors d'une autre descente qui était bien plus impressionnante. "Un petit 30 mètres", a lancé Raphaël de Casabianca. Alors que le spéléologue plaçait les harnais, c'est le souffle court qu'il prenait conscience de ce qui allait se passer. "Ce coup ci on va descendre plein vide, c'est encore plus facile tu vas voir", lui a-t-on précisé. Pas de quoi le rassurer davantage. "Là je ne suis pas bien", a-t-il avoué une fois un peu descendu. On lui a alors conseillé de ne pas regarder en bas.

Fort heureusement, il a pu compter sur Raphaël De Casabianca pour l'épauler. "Tu n'as pas peur toi ? Pourquoi tu n'as pas peur", a lancé Claudio Capéo paniqué. Mais une fois en bas, il n'était pas peu fier de son exploit et a vite pris le présentateur et l'expert dans les bras. "J'ai pris une claque. Je me suis forcé en me disant que ça allait aller. J'ai flippé", a-t-il conclu.